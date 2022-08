Sei qui: Home » Copertina » “Rigore assurdo per il Milan”: il giornalista lancia la polemica

Il campionato di Serie A è iniziato solamente da una manciata di minuti ma le polemiche sono già arrivate. L’episodio che ha scatenato l’ira dei tifosi e degli addetti ai lavori sui social, è il rigore concesso al Milan nel primo tempo della gara contro l’Udinese. Un tiro dal dischetto che ha consentito agli uomini guidati da Stefano Pioli di agguantare i bianconeri su un momentaneo risultato di 1-1.

Tra gli altri è intervenuto duramente sull’episodio il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmieri, il quale ha sfoderato un attacco diretto alla squadra dei direttori di gara e in generale all’intera dirigenza arbitrale.

Queste le parole scritte sul suo profilo Twitter: “Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più assurdo dalla settimana di chiacchiere dei designatori sul non dover più assegnare i rigorini per solo contatti”.

In poche parole anno nuovo vita vecchia, passano le stagioni ma mai le polemiche. La Serie A 2022/2023 è già sotto l’occhio del ciclone e siamo solamente alle battute iniziali.