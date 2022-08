Milan-Udinese, Sottil avverte i rossoneri: “Vogliamo farlo a tutti i costi”

Mancano circa ventiquattro ore all’inizio del campionato di Serie A, e ad aprire le danze sarà il Milan campione in carica contro l’Udinese del neo allenatore Sottil. Quest’ultimo ha lanciato un chiaro messaggio in conferenza stampa all’indirizzo dei campioni d’Italia.

“Il Milan gioca a memoria, si trovano a meraviglia ma noi abbiamo l’obbligo di non andare lì a guardare loro giocare. L’Udinese ha dimostrato di saper fare grandi prestazioni contro le big. Massimo rispetto, ci saranno 70.000 persone ma sono tutti fattori per essere carichi e andare a giocare con coraggio”.

Milan Udinese Sottil

“Le gare vanno giocate, quando il Milan avrà la palla dovremmo muoverci in un certo modo ma quando l’avremo noi dovremo fare male con personalità e coraggio” – Parole coraggiose e di gran personalità quelle di mister Sottil, il quale ci tiene a far capire a tutti che l’Udinese domani andrà a San Siro per giocarsela.

Come consuetudine di questo sport, le partite iniziano dalle conferenza stampa. Prima il microfono, poi il campo, domani sapremo l’esito di questa sfida.

Andrea Trione