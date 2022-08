Milan, ufficiale la cessione del centrocampista: il comunicato

Il Milan continua a muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita, e oggi ha chiuso per una nuova cessione. È ufficiale, infatti, il passaggio di Marco Brescianini al Cosenza Calcio.

Il centrocampista classe 2000 lascia i rossoneri con la formula del prestito secco annuale. Si tratta della terza esperienza in Serie B per lui, dopo quella con la Virtus Entella nella stagione 2020-21, e con il Monza nella stagione 2021-22.

Brescianini Milan Cosenza

Una nuova sfida, dunque, per il giovane giocatore, alla ricerca di spazio e fiducia dopo le pochissime partite disputate con il Monza l’anno scorso. Di seguito il comunicato del Milan:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini al Cosenza Calcio. Il Club augura a Marco le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva“.

Al Cosenza Brescianini ritroverà Marco Nasti: anche il giovane attaccante rossonero, classe 2003, si è trasferito in prestito secco in Calabria per fare esperienza e giocare con continuità, dopo l’ottima stagione con il Milan Primavera che gli è valsa il titolo di “attaccante dell’anno“.