Milan, il West Ham punta l’obiettivo rossonero: le ultime

Il West Ham è scatenato sul mercato. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Foot Mercato, gli Hammers sarebbero piombati su Abdou Diallo, in forza al Paris Saint-Germain e grande obiettivo del Milan.

Gli inglesi hanno perso Nayef Aguerd per un problema fisico e anche l’addio di Issa Diop è oramai imminente (ad un passo dal Fulham per una cifra intorno ai 20 milioni di euro). Il prezzo del centrale dei parigini non è bassissimo, non meno di 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan Diallo

Ma così come gli Hammers, anche il Milan ha dovuto salutare Alessio Romagnoli, direzione Lazio a parametro zero e presto dovrebbe salutare anche Matteo Gabbia, che dovrebbe essere prestato alla Sampdoria per un anno.

Il senegalese è una delle opzioni per la difesa rossonera, insieme a Japhet Tanganga. Per entrambi, i rossoneri hanno chiesto un prestito con diritto di riscatto, ma il Tottenham e il PSG hanno ribadito di voler inserire quantomeno un’opzione che potrebbe far diventare il riscatto obbligatorio.

Vittorio Assenza