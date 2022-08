Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Milan, Ziyech si allontana: può rimanere in Premier League

Euforia in casa Milan per l’arrivo di Charles De Ketelaere che rischia, però, di chiudere la porta ad Hakim Ziyech.

A dirla tutta, l’obiettivo principale dei rossoneri era il belga, ma l’esterno offensivo in uscita dal Chelsea è sempre piaciuto ai rossoneri.

Ziyech Milan Chelsea

Il marocchino, però, potrebbe restare solo un sogno per i rossoneri, non solo per l’arrivo di De Ketelaere, ma anche perché su di lui è forte l’interesse del Manchester United.

Secondo quanto raccontano fonti francesi riportate da The Sun, infatti, l’ex esterno dell’Ajax sarebbe una delle priorità dei Red Devils di Erik Ten Hag.

L’allenatore, tra l’altro ha già allenato Ziyech ai tempi dell’Ajax e lo conosce molto bene.

Lo stesso giocatore, chiuso ormai nel Chelsea, potrebbe gradire di restare in Premier League sotto la guida dell’allenatore che lo ho fatto rendere ad altissimi livelli.

Nei prossimi giorni, dunque, il Manchester United potrebbe incontrare i blues per capire i margini di trattativa.

Ziyech, quindi, si allontana dai rossoneri.