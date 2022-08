L’agente di Milinkovic-Savic a sorpresa su Pioli e il Milan: le parole

Mateja Kezman, agente del gigante serbo Sergej Milinkovic-Savic, si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tra i vari temi toccati, il futuro del centrocampista biancoceleste e i vecchi interessi di Juventus e Milan.

L’agente del giocatore non si è tirato indietro e ha lanciato una frecciatina nei confronti di Lotito: “Non è facile accontentare Lotito. Dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un’offerta. Ma a causa del Covid e della guerra la situazione è cambiata. I club italiani ora non possono permetterselo“.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio

Poi, la fatidica domanda sul Milan: “Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta“.

“Dopo la prima stagione abbiamo ricevuto la migliore offerta da un club italiano ma non dirò il nome. Tre anni fa un top club inglese era molto interessato, due anni fa un altro club italiano. Lotito ha sempre mostrato tanta voglia di tenerlo, di fare felici i tifosi, gli allenatori”, chiude Kezman.

Vittorio Assenza