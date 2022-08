Dalla Germania arriva l’indiscrezione: fissato il prezzo per l’obiettivo del Milan

Tiene banco in casa Milan la questione relativa al difensore centrale. Uno degli obiettivi sarebbe proprio il classe ’99 Evan N’Dicka, centrale franco camerunense di piede mancino, proprietà dell’Eintracht Francoforte. Ne ha parlato il giornalista Christopher Michel, dell’emittente Sport1, sul suo account ufficiale Twitter.

Secondo il collega, il club tedesco starebbe ancora cercando di cedere il cartellino del centrale difensivo, che scade il prossimo 30 giugno 2023. Dunque è l’ultima occasione di ricavare liquidità dalla sua cessione, prima che vada via a zero.

N’Dicka Milan Eintracht Fancoforte

Per il giornalista di Sport1, il Milan sarebbe ancora vigile e sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 15 milioni. Secondo alcuni rumors ci sarebbero stai dei contatti telefonici diretti fra N’Dicka e Paolo Maldini.

Il procuratore del difensore però spinge per far rimanere il suo assistito in Germania, per poi andare in scadenza. In questo modo la richiesta di ingaggio per il difensore sarebbe più alta, ma anche le commissioni dell’agente stesso sarebbero più alte.

Comunque sia l’Eintracht non vuole entrare nell’ultimo anno di contratto e spinge per la cessione. Le ultime prestazioni di Evan non sono state all’altezza e c’è il timore che il giocatore possa perdere di valore.

I rapporti fra Milan ed Eintracht sono ottimi, per cui un accordo non sarebbe difficile da trovare. Resta nelle mani del difensore scegliere il suo futuro: assecondare il suo agente o accettare le avances dei rossoneri.

Alessio Nicolosi