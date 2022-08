Calciomercato Milan, è caccia al nuovo Kessiè: dalla Premier League!

Il Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo. L’arrivo di Charles De Ketelaere ha sistemato la trequarti rossonera, ma resta da completare la zona mediana del campo, orfana di Franck Kessiè. Nonostante l’arrivo di Adli e Pobega infatti, i rossoneri sono alla ricerca di un altro profilo che possa raccogliere l’eredità dell’ivoriano passato al Barcellona.

Ndombèlè Tottenham Milan

Sfumato Renato Sanches, obiettivo numero uno passato al Paris Saint-Germain, i nomi sulla lista di Maldini e Massara sono al momento tre, tutti con caratteristiche tecniche e fisiche simili. Il primo è Pape Matar Sarr, senegalese classe 2002 acquistato dal Tottenham ma lasciato in prestito al Metz.

Il secondo nome sulla lista della dirigenza del diavolo è Tanguy Ndombèlè, classe ’96 sempre del Tottenham ma che ha concluso la passata stagione in prestito al Lione. L’ultimo giocatore in lista è invece Douglas Luiz, 24enne mediano dell’Aston Villa. Più defilato al momento invece Davide Frattesi, che il Sassuolo non ha alcun bisogno di vendere. A riportarlo Il Corriere della Sera.