Ricordate Niang? L’ex Milan trova una nuova squadra: è ufficiale

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con tanti club alla ricerca di rinforzi per sistemare le rispettive rose. In Serie A c’è il Milan che ricerca ancora qualche rinforzo, con Maldini e Massara che lavorano per ricerca un difensore e magari un esterno d’attacco mancino. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, ma per ora non si è ancora provato l’affondo necessario.

Chi invece ha già trovato squadra è un ex calciatore del Milan, ovvero M’Baye Niang. L’attaccante classe ’94 continuerà la sua avventura in Ligue 1. Nella scorsa stagione ha giocato tra le fila del Bordeaux, collezionando solo 3 reti in 22 presenze in campionato. Mentre in Coppa di Francia era stato assoluto protagonista segnando ben 4 gol in una sola partita contro il M’Zouasia, squadra dilettantistica transalpina al primo turno del torneo. La stagione, però, non è finita nel migliore di modi visto che il Bordeaux alla fine è retrocesso.

FOTO: Getty – Niang

Ex Milan, è ufficiale: Niang è un nuovo giocatore dell’Auxerre

Niang ha però trovato una nuova squadra, restando in Ligue 1. Da poco, infatti, è ufficiale il suo trasferimento a titolo definito all’Auxerre, con cui ha firmato un contratto di 1 anno più un altro anno di opzione. Sulle sue tracce c’erano anche l’Ajaccio e club turchi, ma alla fine è sbarcato in Borgogna.

Gabriella Ricci