“Non me lo aspettavo da Pioli!”, l’elogio dell’ex calciatore!

Una bella prestazione e si comincia così come si erano chiusi i giochi la scorsa stagione: vincendo. L’obiettivo categorico del Milan versione 2022-2023 targato sempre Stefano Pioli è sempre quello di difendere quel triangolino tricolore che mancava sul rosso e sul nero da ben undici anni. Lo ha fatto il Diavolo, pur soffrendo, contro un’Udinese che addirittura aveva cominciato a fare la voce grossa a San Siro con il solito Becao, bestia nera dei meneghini.

Divock Origi Milan

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà soffermandosi sulla prossima gara in programma fra Atalanta e Milan: “Atalanta-Milan arriva in un momento storico diametralmente opposto rispetto a qualche anno fa. Vedo una squadra di Pioli consapevole di essere forte, non mi aspettavo un allenatore così determinante e determinato. Gasperini attraversa un momento particolare, di profondi cambiamenti e ricostruzioni. Sa che dovrà agire a suo modo per dare un’impronta a questa squadra e il Gasp è bravo a rifondare. Siamo stati abituati bene, adesso ha una fisionomia importante e che non va sottovalutata“.