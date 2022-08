Non solo Milan, un altro club italiano vuole Onana: le ultime

Continua la ricerca del centrocampista per il Milan che, dopo avere perso Franck Kessié a giugno a 0, non è riuscita a trovare quasi due mesi dopo il sostituto. Tra i tifosi si è scatenato qualche malumore, tra accuse rivolte alla dirigenza e alla proprietà (Elliott, ndr). Rimangono poco più di cinque giorni alla fine del mercato affinché Maldini e Massara riescano a regalare un così importante tassello a Pioli.

Il primo nome nella lista degli obiettivi era Renato Sanches: con il Lille si era trovato un accordo da tempo, ma l’irruzione del Paris Saint Germain nella trattativa ha convinto subito l’ex giocatore del Bayern Monaco ad accettare la corte parigina. Dopo di lui tanti i nomi in lista, da Onyedika del Midtjylland fino ad arrivare a Joan Onana del Bordeaux.

Onana

Proprio per quest’ultimo, sembrava che il Milan stesse per accelerare, ma la volontà dei rossoneri di prenderlo in prestito si è scontrata con la decisione dei francesi di volverlo vendere solo a titolo definitivo. Secondo calciomercato.com, un altro club italiano, lo Spezia, si sarebbe inserito per il calciatore.