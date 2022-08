Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, concorrenza per l’obiettivo: piace in Serie A

Il Milan in queste ultime giornate della sessione estiva di calciomercato potrebbe mettere a segno un nuovo colpo per il centrocampo. Uno dei nomi accostati con insistenza al club rossonero sarebbe quello di Jean Onana, calciatore classe 2000 di proprietà del Bordeaux.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il giocatore sarebbe finito nel mirino di un’altra formazione di Serie A, ossia lo Spezia. La società ligure starebbe mettendo in atto un pressing nei confronti della compagine francese, ma non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto del centrocampista.

Al momento, il Milan, sembrerebbe essersi defilato dalla trattativa che porta ad Onana. La squadra di Stefano Pioli, nella linea mediana del campo, ha perso Franck Kessié (liberatosi a parametro zero) ed ha invece ritrovato Tommaso Pobega dopo il periodo trascorso in prestito in quel di Torino con la maglia granata. Non è da escludere che entro il termine della finestra estiva di mercato, non arrivi nessun altro centrocampista in casa rossonera.