Il Milan prepara l’affondo per il giovane centrocampista: la cifra!

Sabato alle 18:30 comincerà ufficialmente la nuova stagione per il Milan, in un San Siro gremito di tifosi troverà l’Udinese. Il mercato, però, è ancora da completare: servono un paio di rinforzi, uno a centrocampo e uno in difesa.

Per il dopo Kessie sono usciti tantissimi nomi in queste ultime settimane di mercato, forse anche troppi. Profili diversi, accomunati da forza, intelligenza tattica e giovane età. Ora che Renato Sanches e Carney Chukwuemeka sono sfumati, la prima scelta è Raphael Onyedika del Midtjylland.

Per strappare il classe 2001 ai danesi servono 7 milioni di euro. Così riporta Tuttosport. Cifra relativamente bassa, che dovrebbe essere alla portata delle casse dei rossoneri, nonostante lo sforzo compiuto per arrivare a CDK.

Onyedika Milan Mercato

Maldini e Massara, dunque, studiano l’affondo e continuano a valutare altri giocatori. Onana del Bordeaux, Sissoko del Salisburgo, Santamaria del Rennes e Ilic del Verona su tutti.

Nel frattempo, il Midtjylland è stato eliminato dalla Champions League. Sconfitta per 3 a 1 contro il Benfica, e novanta minuti di gioco (con ammonizione) per Onyedika.

Thomas Raiteri