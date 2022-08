Pallone d’Oro 2022, presenti due rossoneri tra i 30 finalisti

Come ogni anno è arrivato il momento delle nomination di FranceFootball per il pallone d’Oro 2022. Il favorito per questa edizione è sicuramente Karim Benzema. L’attaccante francese ha disputato un’annata formidabile con la maglia del Real Madrid, con il quale ha portato a casa la Liga spagnola, la Champions League e la Supercoppa Europea. Nella lista dei 30 finalisti, però, sono presenti anche due calciatori del Milan.

Maignan, Leao, Pallone d’Oro

Si tratta di Rafael Leao e Mike Maignan. L’ala portoghese ha letteralmente trascinato i rossoneri alla conquista dello Scudetto grazie alle sue sfrecciate sulla corsia sinistra. Nell’ultima stagione, infatti, il classe ’99 ha messo a referto la bellezza di 14 reti e 12 assist in 42 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

L’estremo difensore, invece, insieme alla coppia Tomori-Kalulu ha blindato la porta rossonera in 9 delle ultime 11 partite giocate dal Diavolo, contribuendo in maniera decisiva alla rimonta sull’Inter della seconda parte di stagione. Il portiere francese, inoltre, è stato nominato anche tra i 10 finalisti per il trofeo Yashin, ovvero quello del miglior portiere.