Operazione da oltre 60 milioni, Paquetà verso il West Ham: che incasso per il Milan!

Il passaggio di Lucas Paquetà al West Ham è praticamente cosa fatta. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il Lione avrebbe accettato l’offerta di circa 60 milioni degli Hammers liberando così del brasiliano. Il giocatore andrà a firmare un contratto che lo legherà al club di Premier per 5 anni.

In questa vicenda può sorridere anche il Milan che, nell’estate del 2020, aveva ceduto il centrocampista ai francesi per 20 milioni di euro. I rossoneri, infatti, secondo gran parte della stampa italiana, avrebbe il diritto ad una percentuale su tale operazione (pari al 15%).

Dunque il club italiano andrebbe ad incassare una cifra vicina a 6 milioni di euro, considerando la percentuale da calcolare sulla differenza tra il prezzo di acquisto del 2020 e l’attuale prezzo di cessione.

Dopo un’esperienza non esaltante in Italia, complici le aspettative e la pressione della piazza milanese, l’ex Flamengo è riuscito a trovare la propria dimensione in Francia dove è riuscito, dopo due ottime stagioni, a collezionare ben 80 presenze, tra campionato e coppe, condite da 21 gol e 13 assist. Numeri e statistiche che gli hanno permesso di riconquistare anche la Seleção.

Elio Granito