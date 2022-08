Pasalic: “Dobbiamo essere contenti, su Malinovskyi penso una cosa!”

Atalanta e Milan non si sono risparmiate in questa seconda giornata di Serie A. Le due squadre hanno giocato a viso aperto fino al termine della gara, creando numerose palle gol e facendo un calcio spettacolare, ma alla fine come abbiamo potuto vedere non si è andati oltre l’1-1. Al gol di Malinovskyi ha risposto Bennacer con un colpo da fuoriclasse. Gasperini e Pioli si portano così a quota 4 punti in classifica. Tuttavia, c’era grande attesa per vedere all’opera l’ex rossonero, Mario Pasalic. Il centrocampista offensivo dell’Atalanta, nonostante non sia andato a segno, è stato protagonista di una performance abbastanza buona. Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, ha voluto commentare così la prestazione della sua squadra e non solo:

Pasalic Milan Atalanta

“Dobbiamo essere contenti, abbiamo giocato contro i campioni d’Italia. Continuiamo così. Possiamo stupire ancora di più perché abbiamo dimostrato di essere competitivi oggi. Malinovskyi spero farà ancora più gol, è ancora un giocatore dell’Atalanta“.

NICOLA MORISCO