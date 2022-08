Vicenza-Milan, guai per Pioli: un titolare costretto al cambio

Al 48′ minuto dell’amichevole contro il Vicenza allo stadio Romeo Menti Sandro Tonali ha accusato un fastidio all’inguine ed è stato costretto ad uscire dal campo.

Il calciatore, protagonista della lotta scudetto lo scorso anno, è uscito immediatamente dal campo abbastanza nervoso, recandosi subito negli spogliatoi senza fermarsi, come di consueto in panchina.

La sua presenza potrebbe quindi essere in dubbio contro l’Udinese per il match d’esordio dei campioni d’Italia in campionato. Nelle prossime ore verranno fatte le valutazioni del caso, per capire l’entità dell’infortunio e sicuramente si conosceranno i dettagli sui tempi di recupero del numero 8 rossonero.

Vicenza Milan Tonali

Un problema non da poco per il Milan, che dopo aver perso Franck Kessie sul mercato potrebbe perdere Tonali per l’avvio di campionato. Stefano Pioli potrà comunque contare su Pobega, Bennacer e Krunic, in attesa di eventuali arrivi sul mercato. Da ricordare infatti come il Milan fosse interessato a Renato Sanches per rinforzare la mediana, con il portoghese che è poi finito al PSG.