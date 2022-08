Pioli: “Inutile farlo stasera”, poi il commento sul derby

Nel prepartita di Sassuolo-Milan, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN.

L’allenatore rossonero ha parlato delle sue sensazioni al ritorno nello stadio della vittoria dello scudetto, ribadendo di essere concentrato solo sul match di oggi:

Pioli Sassuolo Milan

“La prima immagine passata in mente arrivando in questo stadio? La pioggia che sta cadendo. Siamo concentrati solo su questa partita, inutile pensare a quello che abbiamo fatto l’anno scorso: ciò che abbiamo fatto ormai è scritto, ma dobbiamo pensare a quello che vogliamo fare stasera. Derby? Abbiamo preparato bene solo questa partita, sappiamo che giocheremo contro un’avversario che palleggia bene, che è veloce e ha qualità davanti. Noi dovremo essere preparati e pronti a rispondere colpo su colpo“

Pioli ha poi commentato anche il ritorno in campo di Kjaer con il Milan, 272 giorni dopo l’ultima volta:

“Kjaer? Ha sofferto tanto, è sempre stato un punto di riferimento per me e per i suoi compagni, sia per la qualità del giocatore che per lo spessore della persona. Siamo molto contenti che possa tornare, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e di ritrovare ritmo, ma è pronto quindi bene così“.