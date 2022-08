Pioli: “Non dovevamo farlo nel secondo tempo. De Ketelaere mi è piaciuto molto”

Il Milan non va oltre il pareggio contro l’Atalanta: a Bergamo la partita finisce 1-1. Ci ha pensato Bennacer ha recuperare l’iniziale svantaggio rossonero, con una grande azione personale nella ripresa. La classifica dice adesso 4 punti dopo le prime due giornate.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, Stefano Pioli ha parlato così del pareggio del Gewiss Stadium:

Atalanta Milan Pioli

“Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco e giocato con spirito. Siamo riusciti a palleggiare con continuità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo. Loro poi si sono difesi più bassi e serviva più palleggio e lucidità. Bennacer e io non siamo ovviamente contenti perché vogliamo sempre vincere“

“Devo aiutare la squadra ad entrare nel minor tempo possibile in condizione. Messias ha fatto una buona partita, vorrei solo che entrasse un po’ più in area. L’Atalanta credo abbia fatto due tiri in porta, significa che abbiamo fatto bene in entrambi le fasi“

“I movimenti li abbiamo fatti con i tempi giusti. Soprattutto Theo e Brahim potevano mettere in porta Messias e Bennacer in più occasioni. De Ketelaere è in crescita, mi è piaciuto molto. È appena arrivato, deve conoscere i compagni e loro devono conoscerlo. Arriverà col tempo, sono sicuro che ci darà una mano. Spero che Kjaer non ci metta troppo a riprendere la condizione e che Krunic recuperi presto dall’infortunio, poi siamo al completo“.