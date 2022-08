Pioli sicuro: “Dovremo essere bravi a farlo per battere l’Atalanta”

Manca sempre meno al big match di questa seconda giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Milan. Le due squadre hanno cominciato la stagione con una vittoria: gli uomini di Gasperini hanno vinto contro la Sampdoria per 0-2, mentre i campioni d’Italia hanno sconfitto a San Siro l’Udinese per 4-2. L’obiettivo dei due club è ovviamente quello di conquistare atri 3 punti. In attesa di capire chi riuscirà a spuntarla, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando in che modo ha preparato la gara. Queste, di seguito, sono state le dichiarazioni rilasciate:

Milan Pioli Atalanta

” Ci siamo preparati nel migliore dei modi, l’importante è che la squadra stia bene, sopratutto in campo. A seconda degli avversari dovremo essere bravi a posizionarci bene. L’Atalanta ci aggredirà, ma noi dobbiamo muovere bene e velocemente la palla. Sappiamo con che modulo giocano, sopratutto con i loro attaccanti. Siamo pronti”.

NICOLA MORISCO