Pioli amareggiato: “Cosa ci è mancato per battere il Sassuolo”, poi critica l’arbitro!

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN:

“Mike pararigori? Sono numeri veramente importanti che non fanno che confermare la qualità del nostro portiere. Cosa è mancato oggi? La lucidità, perché bisogna leggere meglio le situazioni e capire cosa ti concede l’avversario. Abbiamo iniziato bene, eravamo brillanti. Poi quando il Sassuolo si è abbassato avevamo troppi giocatori in avanti, troppa frenesia e poco palleggio, qualità e anche movimenti. Questo ha fatto sì che diventasse una partita sporca, fallosa e senza ritmo. Non avere avuto a disposizione due giocatori come Origi e Rebic si è sentito, abbiamo provato a muovere ed aprire la difesa avversaria anche con De Ketelaere, ma siamo stati poco lucidi e troppo frenetici. Dal 70’ abbiamo giocato come se mancasse un minuto. Vogliamo vincere le partite ma la frenesia non ci porta la giusta qualità di gioco”

Pioli Sassuolo Milan

“Atalanta e Sassuolo hanno giocato più basse? L’Atalanta l’abbiamo costretta noi, il Sassuolo all’inizio anche. Quando l’avversario si abbassa devi cambiare modo di giocare, devi palleggiare di più, mentre noi nel primo tempo abbiamo concesso anche un paio di ripartenze pericolose. Una squadra matura come la nostra non deve commettere certi errori. Credo che oggi non servissero cinque giocatori sopra palla, erano troppi, almeno due dovevano venire a legare di più il gioco. La voglia di vincere oggi ci ha fatto perdere la lucidità. Poi è stata una partita continuamente interrotta. Ci vuole ritmo, invece sono stati fischiati tanti mezzi falli“

“Derby? I ragazzi sono già consapevoli degli errori di oggi. Non perderemo troppo tempo ad analizzare la partita già finita, pensiamo già a preparare la partita contro l’Inter. Conosciamo bene i nostri avversari e loro ci conoscono, pensiamo a prepararla al meglio. L’importanza del derby la conosciamo”.