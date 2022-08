Pogba-Milan, parla Galliani: che retroscena!

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, nonchè storico ex amministratore delegato del Milan ha rilasciato una lunga intervista in edicola questa mattina con Tuttosport. Il centrocampista francese infatti, in passato è stato vicino a vestire la maglia del Milan. Infatti ad alontanare il “Polpo” dal vestire la maglia del Milan sono state le alte commissioni chieste da Raiola nell’ormai lontano 2012, quando Pogba si svincolò dal Manchester United.

Galliani in particolare si è soffermato, sul ritorno di Pogba alla Juventus, stile Kakà nel 2012. “Se mi ricorda il ritorno di Kakà al Milan? Per certi versi sì, qualcosa di romantico o, più che altro, un ritorno in un ambiente dove ci si è trovati bene. Ah, che rimpianto Pogba: non volli pagare una commissione folle al mio amico Mino e così andò alla Juventus”. Un episodio simile lo raccontò anche Walter Sabatini che ai tempi della Roma raccontò di come Raiola per portare Pogba a vestire la maglia giallorosso chiedeva una cifra esorbitante di ingaggio.