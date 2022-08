Ranocchia sorprende tutti: “Mi aveva cercato il Milan!”

Andrea Ranocchia, uno dei primi acquisti del nuovo Monza, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Inizialmente, ha parlato di Giovanni Stroppa, tecnico dei brianzoli:

“Ci fa lavorare tanto, sembra Conte. Ci serve stare un po’ sul campo con tutti questi nuovi arrivi, ogni volta l’allenatore deve rispiegare i concetti principali ma per fortuna il mercato è aperto per tutti“. Andrea Ranocchia

Un paragone pesante per il tecnico nativo di Mulazzano, soltanto il tempo ci dirà se sarà l’uomo giusto per portare il Monza alla salvezza.

Adriano Galliani Monza

L’ex difensore dell’Inter, ha poi parlato di Adriano Galliani, svelando un retroscena a sorpresa:

“Mi ha detto ‘era da tanto che volevo prenderti, finalmente ci sono riusciti‘. Il Milan mi aveva cercato 15 anni fa, quando ero all’Arezzo in B. Ha dovuto aspettare un bel po’ ma ce l’ha fatta” Andrea Ranocchia

Il difensore dei brianzoli, infatti, fu acquistato poi dal Genoa un paio d’anni dopo per una cifra intorno agli 1.8 milioni di euro, con il conseguente prestito al Bari. L’Inter lo acquistò nel gennaio 2011 per 13 milioni di euro.

Il matrimonio tra Ranocchia e i nerazzurri si è concluso questa stagione dopo 11 anni (in mezzo i prestiti a Sampdoria e Hull City), in cui il giocatore ha totalizzato 14 gol e 5 assist in 225 presenze totali.

Vittorio Assenza