Non solo Tonali e Leao, pronti altri due rinnovi in casa Milan!

Maldini e Massara continuano ad essere vigili sul mercato in attesa di alcune occasioni che possano rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Due saranno i tasselli fondamentali da aggiungere allo scacchiere tattico: un difensore centrale e un centrocampista da affiancare a Tonali.

A proposito di difensori e centrocampisti, però, il Milan ha necessità non solo di acquistarli, ma anche di blindare quelli che già sono in squadra.

Stiamo parlando di Pierre Kalulu e Rade Krunic, entrambi protagonisti di un ottimo finale di stagione nella cavalcata scudetto e alla ricerca della conferma del club.

Krunic Kalulu Rinnovi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, se per Sandro Tonali ormai siamo ai convenevoli, per Krunic e Kalulu la situazione è ancora in fase embrionale.

Il Milan, infatti, è pronto ad offrire un prolungamento fino al 2025 per il centrocampista bosniaco – con cifre da stabilire – mentre per il difensore francese ancora non è trapelato nulla.

I prossimi rinnovi in agenda, inoltre, potrebbero essere quelli di Bennacer e Leao, con quest’ultimo sempre più al centro delle voci di mercato.