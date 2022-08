Rinnovo Tomori, terminato l’incontro tra gli agenti e il Milan: le ultime

Si è da poco concluso l’incontro tra il Milan e l’entourage di Tomori a Casa Milan. Gli agenti del giocatore si sono visti con i dirigenti del club rossonero per discutere del rinnovo di contratto.

La trattativa era già in fase avanzata e dopo l’incontro di oggi, durato circa tre ore, le parti sarebbero ancora più vicine.

Tomori Milan rinnovo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta una base di intesa per un contratto fino al 2027. Verrà ritoccato anche l’ingaggio dell’inglese, che arriverà a percepire una cifra superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione.

Tomori non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere al Milan, club in cui è arrivato nel gennaio 2021 inizialmente in prestito dal Chelsea. Il difensore ha subito conquistato l’ambiente rossonero, tanto da convincere Maldini e Massara ad investire per lui circa 28 milioni di euro soltanto sei mesi più tardi.

Il giocatore continuerà dunque la sua avventura sotto le guglie del Duomo, sempre da protagonista al centro della difesa di Pioli. Nelle prossime ore ci sarà un altro incontro tra le parti per limare gli ultimi dettagli, dopodiché Tomori firmerà il suo nuovo contratto.