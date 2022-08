Sacchi non ha dubbi: “Pioli è sulla strada giusta, ma deve provare a fare due cose!”

Il Milan, dopo la vittoria del campionato lo scorso anno, ha iniziato abbastanza bene anche la nuova stagione.

Vittoria convincente nella prima casalinga contro l’Udinese e pareggio in casa dell’Atalanta, a Bergamo.

Pioli, dunque, continua il suo ottimo lavoro con la squadra e a lodare il suo operato ci pensa un grande ex allenatore rossonero, Arrigo Sacchi.

Quest’ultimo, però, oltre ad elogiare l’operato di mister Pioli, si permette di dargli anche qualche consiglio, in modo tale da continuare a far bene.

Getty Images, Arrigo Sacchi

L’ex tecnico del Milan, tra l’altro oggi ospite al sorteggio di Istanbul dove sarà premiato, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Stefano è sulla strada giusta. Deve scordarsi il tatticismo. Deve dare uno stile da Milan, riconoscibile. Una volta Gullit mi disse: «Mister, ma se non riusciamo a segnare perché negli ultimi dieci minuti non lanciamo palloni alti in area come tutti?”. Gli risposi: “Perché se per caso facciamo gol poi non giocheremo così solo per dieci minuti…»”.