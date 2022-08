Salta l’Atalanta: l’annuncio di Pioli in conferenza

Dopo la buona partenza del Milan contro l’Udinese a San Siro lo scorso 13 agosto, la squadra di Pioli è chiamata a scendere nuovamente in campo per affrontare un avversario ostico, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini.

Durante lo svolgimento della conferenza stampa l’allenatore emiliano ha annunciato un nuovo infortunio dopo i rientri di Giroud e Tonali. Questa volta ad essere out sarà Rade Krunic, dopo la sufficiente prestazione della scorsa giornata di Serie A. Le parole:

“L’unico non disponibile domani sarà Krunic che ha avuto un piccolo problema fisico”, ha detto. Manca qualcuno a centrocampo sul piano numerico? No, l’anno scorso Krunic era il nostro jolly. Quest’anno Krunic non giocherà sulla trequarti perché in mediana ne abbiamo tre per due posti. Bakayoko sta meglio, ha aggiunto sul bosniaco”.

Krunic

Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista, di un sostituto di Franck Kessié dopo l’addio in scadenza di contratto. Per molto tempo il nome inseguito è stato quello di Renato Sanches, poi sfumato, ma adesso si puntano alternative con Onyedika tra i preferiti. Di certo, il Diavolo ha bisogna di un altro rinforzo in quel ruolo,