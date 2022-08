Sei qui: Home » Copertina » San Siro verso il sold out per Milan-Udinese: il numero di biglietti venduti

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Sabato prossimo (il 13 agosto alle ore 18.30) il Milan debutterà in casa contro l’Udinese per il primo impegno della Serie A 2022-23.

Per la squadra di Pioli si tratta della prima partita a San Siro davanti ai propri tifosi dopo la conquista del diciannovesimo scudetto dello scorso 22 maggio. Ad accoglierli ci sarà un vero e proprio popolo in festa: si va verso il tutto esaurito per la prima partita stagionale.

Tifosi Milan

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sono stati venduti circa 30’000 biglietti, da aggiungersi ai 40’000 abbonamenti sottoscritti dai tifosi rossoneri. Sold out anche tutti i biglietti “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi.

I campioni d’Italia in carica potranno contare dunque sul massimo supporto da parte del proprio pubblico, che si prepara a festeggiare il titolo conquistato poco più di due mesi fa e a caricare la squadra anche per cercare di iniziare nel modo migliore il nuovo campionato, che si prospetta ancora più equilibrato e divertente dello scorso.