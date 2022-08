Milan-Renato Sanches: la notizia sul futuro del portoghese gela i rossoneri!

Sono bastate poche ore per far sfumare due grandi obiettivi di mercato del Milan. Prima Carney Chukwuemeka, wonderkid dell’Aston Villa soffiato improvvisamente dal Chelsea per più di 20 milioni di euro. Ora, anche il tanto desiderato Renato Sanches.

A spegnere le speranze di tutti i tifosi milanisti è stata la notizia dell’Equipe. Secondo il quotidiano sportivo francese, infatti, il Psg sarebbe riuscito a trionfare nella corsa a due per il talento portoghese. Per convincere definitivamente il Lille niente prestito con obbligo di riscatto, alla fine, ma 15 milioni di euro. Sanches ritroverà così Galtier, suo ex-allenatore.

Sanches Milan Psg

Confermate le sensazioni di ieri, dunque. Sanches aveva saltato l’allenamento e in molti si aspettavano delle novità. Purtroppo sono arrivate, ma non sono favorevoli ai rossoneri. La cessione sempre più imminente di Wijnaldum alla Roma, ha spinto il club parigino a cercare un altro centrocampista e ad andare dritto su Sanches.

Depennati i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ora bisogna trovare delle alternative. Il dopo-Kessie serve troppo per il centrocampo e il tempo stringe. Il duo dirigenziale, però, ha già dimostrato di saper lavorare piuttosto bene sotto pressione, e trovare delle soluzioni alternative è una delle loro specialità.

Thomas Raiteri