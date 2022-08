Sassuolo, Dionisi lancia la sfida: possibile sorpresa contro il Milan!

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, Alessio Dionisi ha parlato del match contro i rossoneri. Queste le sue parole:

Sulla sfida:

“Giocheremo contro i campioni d’Italia. Abbiamo finito lo scorso campionato contro di loro, e hanno festeggiato nel nostro stadio. Ora ci ritroveremo dopo poco tempo e per noi sarà sicuramente una partita molto stimolante. Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che sulla carta potremmo essere sfavoriti, però vogliamo cambiare la carta”.

Su cosa temere del Milan:

“Il Milan. Più che temere lo rispettiamo, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte, perché ha aggiunto consapevolezza con il risultato conseguito lo scorso anno con merito. Hanno aggiunto qualità alla rosa perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio, ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti nelle prime tre partite, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà. Noi proveremo a fare risultato”.

Su Alvarez:

“Può giocare? Magari sì, non so se dall’inizio o a partita in corso. Si è allenato tanto, è cresciuto nell’allenamento, si sta avvicinando al livello della squadra. È arrivato con le sue qualità, che sono importanti, ma facendo uno sbalzo dal Sud America al nostro campionato occorre un po’ di tempo per ambientarsi, giocando potrebbe trovarlo prima e sicuramente presto giocherà”.

Su come sta la squadra:

“Non ci sono tanti giorni di recupero dalla partita precedente, e quindi dobbiamo fare di necessità virtù, lo stesso per il Milan, nessun alibi. Turnover? Vediamo, non mi piace parlare di turnover perché chi scende in campo gioca con merito. Sicuramente dobbiamo dosare bene le forze, pensando alla partita giocata, alla prossima con il Milan, sapendo che ci sarà poi una terza partita dopo pochi giorni. Oggi però pensiamo al Milan, non ci sarà turnover e giocherà la migliore formazione”.