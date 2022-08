Lutto in casa Milan: è scomparso Villiam Vecchi

È arrivata una triste notizia questa mattina per il popolo rossonero. Villiam Vecchi, ex portiere del Milan ed ex preparatore dei portieri, campione d’Europa nel 2003 e nel 2007 con Ancelotti in panchina, è scomparso all’età di 73 anni.

Il Milan lo ha salutato con un messaggio di condoglianze su Twitter:

“Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d’Europa 2003 e 2007”.

Vecchi ha difeso la porta per i rossoneri 1967 al 1974. Storica la sua prestazione nella finale di Coppa delle Coppe di Salonicco contro il Leeds United, nel 1973, in cui parata dopo parata ha disputato una gara a dir poco leggendaria.

Poi, il salto come preparatore dei portieri. Partito dalla Reggiana, poi passato al Parma, alla Juve, al Milan e, infine, al Real Madrid. 20 anni nello staff tecnico di Ancelotti. Vecchi è stato uno dei migliori preparatori degli ultimi anni.

Thomas Raiteri