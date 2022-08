Sei qui: Home » News » Serie A, Galliani non si nasconde: sulla lotta scudetto

Questa stagione sarà la prima del Monza in Serie A. La squadra di proprietà di Silvio Berlusconi, che ha raggiunto la massima serie dopo la vittoria dei playoff di Serie B, si prepara a vivere un campionato non da semplice partecipante. Anche Adriano Galliani non ha mai nascosto le ambizioni del progetto brianzolo, che vanno ben oltre l’obiettivo salvezza.

Lo stesso Galliani, storico ex a.d. del Milan, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio del primo turno di Coppa Italia tra Monza e Frosinone (partita terminata 3-2 proprio per i brianzoli).

Milan Galliani scudetto

Tra i vari argomenti toccati, Galliani ha parlato anche della possibile lotta scudetto di quest’anno e delle squadre coinvolte, non nascondendo il suo tifo per i rossoneri:

“Da 20 anni lo vincono Inter, Juventus e Milan, non credo che usciremo da questo schema, poi la classifica sarà da dipingere. La Roma farà un grandissimo campionato, il Napoli è una buona squadra, poi ovviamente da tifoso del Milan mi auguro che vincano i rossoneri“.