Sirene inglesi per Leao: il Milan fissa il prezzo!

Una notizia dall’Inghilterra, sulle colonne del Times, sta facendo preoccupare i tifosi rossoneri. Uno dei pupilli della scorsa stagione, culminata con lo Scudetto, è finito prepotentemente nel mirino di una big inglese. Il giocatore in questione è il portoghese Rafael Leao, e la squadra interessata è il Chelsea di Tuchel.

La notizia ha fatto scalpore, tanto da finire anche sulla prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha analizzato la situazione. Questa operazione di mercato, però, è decisamente difficile da portare a termine, per diversi motivi.

Leao Milan Chelsea

Innanzitutto, il Chelsea non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma anche se lo facesse, troverebbe un doppio muro. Quello del Milan che non ha intenzione di cedere il proprio pupillo, se non a cifre esorbitanti (oltre i 150 milioni), e quello di Leao, che si trova molto bene in Italia.

In più, il Chelsea dovrebbe coprire alcune spese accessorie ulteriori: i 16,5 milioni che il portoghese deve allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto nel 201, e le commissioni per gli agenti. In tutto si arriverebbe ad un totale di 35 milioni extra.

Nonostante ciò, l’agente del giocatore, Jorge Mendes, che condivide la procura di Leao con il padre del portoghese, ci crede ancora. La Rosa spiega che nei prossimi giorni l’agente portoghese porterà a Milano un’offerta dei Blues.

Alessio Dambra