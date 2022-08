Sei qui: Home » Copertina » Milan, corsa a due per un obiettivo in difesa: piace anche all’Inter!

Dopo aver visto sfumare Carney Chukwuemeka e Renato Sanches nel giro di poche ore, il Milan rischia di perdere un altro grande obiettivo di mercato. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Japhet Tanganga. Si prospetta, dunque, un possibile nuovo derby di mercato.

I nerazzurri, ormai da tempo, devono trovare un giocatore che possa sostituire numericamente Andrea Ranocchia. Il problema però, rimane il budget: poco quello a disposizione senza cessioni importanti. E Tanganga, da questo punto di vista, offre un’ottima occasione low cost.

Tanganga Milan Inter

Il Milan, che proprio come i rivali ha bisogno di un quarto difensore centrale a basso costo, rimane molto interessato al giocatore, ma vorrebbe il diritto di riscatto mentre il Tottenham pretende l’obbligo. Da qui i problemi e lo stallo.

Il prossimo campionato è alle porte e il tempo stringe. Per i rossoneri, dopo le peripezie vissute con la trattativa per Charles de Ketelaere, è tempo di rimettersi in moto e completare gli ultimi acquisti.

Thomas Raiteri