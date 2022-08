Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Tentativo del Trabzonspor per un rossonero, ma il giocatore ha rifiutato

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a sondare il terreno per un nuovo difensore e un nuovo centrocampista da regalare a mister Pioli, in modo tale da rafforzare ancora di più la rosa.

Le partite, da qui a fine stagione, saranno tante, tra Campionato e Coppe e se si considera il Mondiale a dicembre e alcuni rossoneri impegnato in Qatar, allora c’è bisogno di una rosa lunga per poter affrontare al meglio la stagione.

Agli acquisti, però, bisogna affiancare le cessioni, dato che non c’è posto per tutti e qualcuno non rientra nei piani di allenatoee e società.

Tra i giocatori in questione c’è Fodè Ballo-Tourè.

Getty images, Fode’ Ballo-Toure’

Il difensore senegalese classe ’97 è arrivato al Milan nella passata stagione, ma non ha avuto grande fortuna in rossonero.

Pioli, infatti, gli ha concesso pochissimo spazio, solo dieci presenze per lui.

Secondo quanto riporta stamattina Tuttosport tra gli esuberi dei rossoneri ci sarebbe, dunque, anche lui.

Secondo il quotidiano torinese, Ballo-Tourè avrebbe ricevuto l’interessamento di qualche club di Ligue 1 oltre che uno più concreto del Trabzonspor.

La squadra turca, però, sarebbe stata rifiutata dal giocatore perché egli stesso vorrebbe avere la sua seconda chance in questa stagione e convincere Pioli.