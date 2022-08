“Allena senza patentino!”, arriva la pesante accusa!

La nuova avventura di Carlos Tevez nelle vesti di allenatore del Rosario Central non è iniziata nel migliore dei modi. Nessun motivo legato al campo, bensì una pesante denuncia da parte di venti allenatori che lo avrebbero accusato di non poter allenare. Un gruppo di tecnici, infatti, stando a quanto afferma Sport Mediaset, avrebbe dichiarato che l’Apache non sia tutt’oggi abilitato ad intraprendere la carriera da allenatore in quanto privo dell’apposito patentino.

Tevez denuncia tecnici

In risposta a tale critica, l’avvocato dell’argentino, Gustavo Dellepiane, ha prontamente sporto denuncia. Il legale di Tevez ha sostenuto l’impossibilità di ottenere il patentino entro il 2023 in quanto, il proprio assistito avrebbe iniziato il corso solo nel 2021.

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata, ai microfoni di La Capital, da Dellepiane:

“Ci sono delle responsabilità da parte della Federazione, dell’associazione dei tecnici e del Rosario Central. Se avesse firmato come portaborracce, non ci sarebbe stato nessun problema. Si tratta solo di far rispettare la legge, c’è gente che dedica la vita al calcio e non riesce a mangiare“.

Elio Granito