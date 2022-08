Thiaw si presenta: “Milan? Ancora non ci credo. Ho un punto di forza”

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Milan, Malick Thiaw si è presentato ai tifosi rossoneri attraverso un’intervista rilasciata a Milan TV.

Queste le parole del difensore tedesco classe 2001:

“È incredibile, ancora non ci credo. È la prima volta che sono qui ed è fantastico. Sono davvero molto felice ed emozionato. Appena è arrivata la chiamata l’ho detto ai miei genitori. Per me si tratta di una grande opportunità e sono molto felice di essere qui“

Thiaw Milan calciomercato

“In Serie A ci sono ottime squadre che fanno bene anche in Champions League. Seguo la Serie A e a volte scelgo il Milan alla Playstation. In Germania il gioco è molto tattico e devi seguire le indicazioni dell’allenatore. Do sempre il 100% e ci metto passione. Quando scendi in campo devi dare il 100%, non hai altra scelta. L’esperienza allo Schalke 04? Mi sono allenato alcuni mesi con la prima squadra ed è andata bene, non è stato difficile perché mi sono sempre allenato duramente. C’è molta differenza anche negli stadi, da un giorno all’altro giochi davanti a 60mila persone, la differenza c’è eccome ma così sono migliorato“.

Thiaw ha anche parlato del suo idolo e delle sue doti principali:

“Il mio idolo era Yaya Toure perché anche io ero centrocampista. Penso di essere bravo in copertura, nei duelli aerei e sono abbastanza veloce. Sono questi i miei punti di forza”.

Sull’ultima stagione del Milan, il giocatore ha aggiunto:

“Ho seguito tutta la stagione, specialmente in inverno perché c’era già stato un contatto con il Milan. Ho cercato di seguire ogni partita, quello che è successo è incredibile. Complimenti! Sono molto orgoglioso di essere qui e spero di giocare e debuttare il prima possibile”.