Milan, oggi visite e firme di Thiaw: le cifre del suo trasferimento

Volto nuovo in casa Milan: fa il suo ingresso in società Malick Thiaw dallo Schalke.

Il classe 2001 sbarca dalla Germania per un affare complessivo da 6 milioni di euro. Visite mediche alla Madonnina in svolgimento per poi firmare nelle prossime ore anche il contratto che lo legherà ai rossoneri per 5 anni.

Il contratto di Thiaw scadeva nel 2024 e lo Schalke ha preferito perderlo valorizzare la sua cessione al massimo piuttosto che sbrogliare il nodo degli ultimi 12 mesi di contratto la prossima stagione. Per Thiaw si tratta della prima esperienza fuori dalla Germania in assoluto, avendo svolto tutta la trafila delle giovanili in patria.

Thiaw Milan Schalke

Ha vestito la maglia del Dusseldorf, Monchengladbach e, appunto, lo Schalke, squadra con cui ha esordito con i professionisti nel 2020. Quello del Milan è un tassello importante nella carriera di Thiaw, che apre le sue porte ad una carriera internazionale e che al Milan, a corto di centrali, ricoprirebbe il ruolo di prima alternativa di Tomori e Kalulu.

Ora il dubbio che Gabbia possa restare si fa sempre più vivo. Convivenza con Thiaw per fare numero al pacchetto arretrato o cessione?

Edoardo Crico