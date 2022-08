Tomori carica il Milan: “L’obiettivo di stasera è chiaro”

Tra pochi minuti il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per il secondo impegno di questo campionato, contro l’Atalanta. I rossoneri vogliono confermarsi dopo la convincente vittoria all’esordio contro l’Udinese (4-2), e sono pronti ad affrontare il primo big match della nuova stagione.

Nel prepartita Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di MilanTV. Il difensore ex Chelsea, fresco di rinnovo con il Diavolo, ha presentato così la partita:

Tomori Milan Atalanta

“Loro sono una squadra forte. Ci aspettiamo una partita come l’anno scorso. Dobbiamo giocare al massimo per vincere. Proviamo ad iniziare ogni partita forte, la settimana scora non l’abbiamo fatto ma abbiamo vinto. Oggi vogliamo iniziare bene. Io, Mike (Maignan, ndr) tutta la difesa ma anche tutta la squadra vogliamo portare a casa un clean sheet, perché poi è più facile vincere. L’obiettivo di tutta la squadra è quello dei 3 punti. L’Atalanta è una squadra forte, che corre molto, e noi dobbiamo essere pronti per la battaglia. Non vedo l’ora di entrare in campo“.