Tomori-Milan, c’è l’accordo per il rinnovo: le cifre

Una campagna acquisti nella norma quella condotta fin qui da Maldini e Massara se si considerano soltanto le entrate del club rossonero.

I soli acquisti di Adli, Origi e Charles De Ketelaere, però, non bastano alla dirigenza che vuole blindare anche gli artefici dell’ultimo scudetto per cercare di puntare sempre più in alto.

Se la trattativa per il rinnovo di Leao non sta portando i frutti desiderati, l stesso non si potrebbe dire per Fikayo Tomori.

Il centrale inglese arrivato appena un anno e mezzo fa a Milano, infatti, si sarebbe innamorato sin da subito dell’ambiente rossonero e avrebbe chiesto il rinnovo da quando è stato riscattato dal Chelsea.

Tomori Milan Rinnovo

La trattativa è andata avanti per settimane nel silenzio più totale e oggi, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, si sarebbe giunti finalmente ad una conclusione.

Il Milan avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore sulla base di 3.5 milioni di euro a stagione – prima ne percepiva 2 – fino al 2027.

Nulla di ufficiale al momento, ma potrebbe trattarsi soltanto di formalità che nei prossimi giorni verranno definite per portare a termine l’affare.