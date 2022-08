Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Tomori, Tonali e non solo: pronto un altro rinnovo in casa Milan!

Continuano i movimenti di mercato in casa Milan, dove ci si prepara ad accogliere la nuova stagione, al via sabato con il match di San Siro contro l’Udinese.

Nella giornata di ieri, infatti, c’è stato un incontro tra la società e l’entoruage di Fikayo Tomori per discutere del rinnovo del difensore inglese, che potrebbe firmare per un prolugamento di contratto fino al 2027 con un aumento dell’ingaggio da 2 a 3,5 milioni di euro.

LE ULTIME

Quello di Tomori, però, potrebbe non essere l’unico rinnovo in programma per i rossoneri, che, dopo la vittoria dello scudetto e all’alba di un nuovo campionato, vogliono preservare e tenersi stretti i punti fermi del club.

Krunic Calciomercato Milan

Come riporta la redazione di Sportmediaset, infatti, la società sta lavorando anche sul contratto di Rade Krunic, in scadenza nel 2024 e che potrebbe prolungare fino al 2026 o 2027.

Sulla buona riuscita dell’operazione ci sarebbe parecchio ottimismo, perché l’accordo tra le due parti potrebbe essere presto raggiunto.

Nei prossimi giorni, a tal proposito, è in programma un nuovo summit tra il Milan e gli agenti del bosniaco.

Gabriella Ricci