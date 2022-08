La rivelazione di Tonali: “Dobbiamo stare attenti ad una cosa”

Uno dei protagonisti della cavalcata trionfale della passata stagione del Milan è stato senza alcun dubbio Sandro Tonali. Il centrocampista della nostra nazionale si è preso in mano il centrocampo e ha conquistato, partita dopo partita, i tifosi rossoneri. C’era grande attesa per vederlo debuttare la scorsa settimana a San Siro contro l’Udinese, ma è rimasto ai box per via di un infortunio. Questa sera, però, in occasione del big match contro l’Atalanta mister Pioli l’ha mandato in campo facendolo così debuttare in questa nuova Serie A. Non una prestazione esaltante per il centrocampista, ma considerate le tante circostanze del caso era abbastanza prevedibile. Al termine della partita, intervistato ai microfoni di Sky Sport, Tonali ha voluto commentare così la prestazione della squadra e non solo. Ecco quanto detto:

“Andiamo via da Bergamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una grande partita e non siamo riusciti a vincere. L’importante, però, è che abbiamo reagito e siamo riusciti a pareggiare. La sconfitta non sarebbe stato il risultato giusto. Da quando sono qui, questo è il Milan più forte con cui abbia giocato. Ogni anno arrivano tanti nuovi calciatori, ma quest’anno devo dire che i nuovi si sono integrati davvero molto bene con il gruppo”.

NICOLA MORISCO