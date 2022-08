Sei qui: Home » Copertina » Non solo Tonali: Pioli perde un altro rossonero per infortunio

Non solo Tonali. Oltre all’infortunio di Sandro Tonali Stefano Pioli perde un altro calciatore. Si tratta di Junior Messias.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.com il rossonero avrebbe rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il brasiliano ha segnato di testa il gol del momentaneo 2-1, ma ha lasciato anzitempo il campo per infortunio. Anche le sue condizioni sono da valutare in vista di Udine.

Messias Milan Infortunio

Tonali inveceha accusato un problema a un flessore, la cui entità verrà valutata con precisione lunedì prossimo, quando il giocatore verrà sottoposto agli esami di rito.

La speranza di Pioli è si tratti di una semplice elongazione per non perdere uno dei suoi titolari per più partite, ma c’è il rischio che possa trattarsi anche di uno stiramento. In quel caso l’assenza si protrarrebbe almeno per tutto il mese corrente di agosto.

Non solo Tonali da valutare, quindi. L’italiano e Messias verranno esaminati lunedì, anche se la loro presenza contro l’Udinese appare ormai in forte dubbio.