Tre club su Ballo-Tourè, ma nessuno vuole accontentare la richiesta del Milan: la cifra!

Continua il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara per cercare di regalare a mister Stefano Pioli un difensore centrale e un centrocampista.

Dopo un buon mercato, concentrandosi sul reparto offensivo, la dirigenza rossonera spera di chiudere i due colpi riguardanti reparto difensivo e zona nevralgica del campo.

Gli arrivi dei vari Divock Origi, Charles De Ketelaere e Yacine Adli, hanno dato fantasia e volume alla rosa, ma adesso serve qualche giocatore diverso.

Qualcuno che davanti a Maignan dia respiro a Tomori e Kalulu, dando tutto il tempo necessario a Kjaer di rimettersi in sesto, e qualcuno lì in mezzo che vada a sostituire il partene Kessié e che riesca a far rifiatare, e all’occorrenza affiancare, Bennacer e Tonali.

Ballo Tourè Milan Galatasaray

Nel frattempo, però, bisogna pensare anche agli esuberi e tra questi rientra Fodè Ballo-Tourè, poco utilizzato da Pioli nella passata stagione e ormai fuori dai piani di mister e società.

Il giocatore interessa a ben tre squadre, Nottingham, Galatasaray e Nizza, ma c’è un problema.

Infatti, stando a quanto riporta Tuttosport, nessuno dei tre club ha ancora offerto i 5 milioni di euro che il Milan chiede per il cartellino del suo terzino sinistro.

Le trattative per il senegalese si sono dunque arenate, per il momento, ma non è detto che si siano concluse definitivamente.