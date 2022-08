UFFICIALE – Tomori ha rinnovato con il Milan: i dettagli

Il Milan come abbiamo dettò negli articoli precedenti sta cercando di regalare per tempo, o quantomeno non per lungo, una squadra che possa dignitosamente difendere il titolo a Stefano Pioli, in un campionato che mai come quest’anno vede un ulteriore avversario in più oltre alle due già conosciute, come l’Inter e la Juventus, ovverosia la Roma di José Mourinho che mai come quest’anno si è rinforzata clamorosamente.

Milan Tomori Rinnovo

Se da una parte si cerca un difensore, dall’altra Maldini e Massara allungano il rapporto contrattuale di un pilastro dello scudetto rossonero: Fikayo Tomori. Ecco il comunicato della società di via Aldo Rossi sul suo sito internet: “Il difensore inglese ha firmato il rinnovo fino al 2027. AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori fino al 30 giugno 2027. Arrivato al Milan nel gennaio 2021, Fikayo ha dimostrato da subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’affetto dei tifosi rossoneri. Tomori e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.