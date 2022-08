ULTIM’ORA – Barcellona, novità sul futuro di Kessié: i dettagli

Dopo l’addio al Milan, l’avventura di Franck Kessié con la maglia del Barcellona non è iniziata nel migliore dei modi. A causa della grave situazione economica in cui versa il club blaugrana, infatti, non era stato ancora possibile iscrivere ufficialmente il centrocampista ivoriano per via delle dure restrizioni della Liga in merito al monte ingaggi.

Inoltre, secondo quanto riportato negli scorsi giorni da Espn, sia l’ex Milan, che l’altro acquisto arrivato a parametro zero dal Chelsea Andreas Christensen, avrebbero avuto la possibilità di attivare una clausola, presente nel loro contratto, che avrebbe permesso loro di liberarsi gratuitamente qualora non fosse arrivato il tesseramento ufficiale entro l’inizio del campionato spagnolo.

In seguito alla diffusione di questa notizia, si sono susseguite diverse voci, secondo le quali il club rossonero, dopo aver fallito l’assalto a Renato Sanches, avrebbe pensato di riprendere il centrocampista classe 1996.

Kessié, contratto, Barcellona

Tutto svanito nel giro di poche ore. Infatti, come riportato da AS, il Barcellona è riuscito a registrare in tempo sia i due calciatori arrivati a parametro zero, che gli altri acquisti, eccezion fatta per il difensore Jules Koundè, il quale però non è ancora al meglio dopo l’operazione subita e che quindi non avrebbe comunque preso parte al primo match di campionato degli spagnoli.