ULTIM’ORA – È fatta per il nuovo difensore: domani le visite!

Il Milan ha trovato finalmente il suo nuovo difensore centrale. Sfumato il colpo Botman, dopo settimane di riflessione, alla fine i rossoneri hanno chiuso per Malick Thiaw dello Schalke 04.

Classe 2001, tedesco con cittadinanza finlandese, era nel mirino di Maldini e Massara già dallo scorso gennaio, quando poi il club aveva deciso di dare fiducia a Kalulu senza investire sul mercato. Negli ultimi giorni, però, il suo nome era tornato in cima alla lista dei dirigenti rossoneri, che alla fine hanno deciso di portarlo alla corte di Stefano Pioli.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, il giovane difensore arriva a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Già domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Anche Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna, ha parlato così del nuovo arrivo:

“Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo“.