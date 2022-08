Ultim’ora, rinnovo firmato dal giocatore rossonero!

Il Milan crede fortemente in Tommaso Pobega tant’è che pochi minuti fa il centrocampista classe ’99 ha firmato presso Casa Milan il rinnovo fino al 2027. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio dell’accordo trovato ormai da tempo.

Aggiornamento ufficiale:

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027. Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan.

Resta da scoprire che ruolo avrà nel prossimo Milan: verrà impiegato da mediano nel solito 4-2-3-1 schierato da Pioli? O verrà utilizzato da jolly come più volte fatto dal compagno di squadra Krunic? Nelle ultime due stagioni in prestito a Spezia e Torino spesso i suoi rispettivi allenatori hanno optato per la seconda scelta.

Maldini e Massara nel frattempo sono a lavoro per sistemare la situazione ancora irrisolta al centrocampo. Da mesi i due dirigenti sono alla ricerca del sostituto di Franck Kessié e nella giornata di ieri hanno visto sfumare definitivamente il colpo Renato Sanches andato al Psg dopo mesi di lunga trattativa in cui il club di via Aldo Rossi aveva perso anche una certa pazienza. Adesso sul taccuino della dirigenza sono diversi i nomi osservati: Raphael Onyedika, Ibrahima Sissoko, Jean Onana, Adrian Tameze l’unico seguito in Italia.