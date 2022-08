Verso Milan-Udinese, in dubbio un titolarissimo di Sottil

Il campionato di Serie A 2022/2023 è ormai alle porte ed il Milan si prepara per effettuare il suo esordio. I campioni d’Italia alla prima giornata affronteranno allo Stadio San Siro l’Udinese, davanti ad un pubblico numeroso pronto ad omaggiare ancora una volta i ragazzi guidati da mister Stefano Pioli. Il match è in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30.

In casa friulana Gabriele Cioffi è alle prese con un problema legato a Beto, il centravanti trascinatore della compagine bianconera. Il giocatore era fermo ai box per infortunio e proprio oggi è tornato ad allenarsi in vista della prima sfida stagionale. A riportare la notizia è stata la stessa Udinese sul proprio profilo Twitter.

Beto Udinese Milan

L’impiego del giocatore in vista della sfida con il Milan sembrerebbe però ancora in dubbio. Per la squadra guidata da mister Gabriele Cioffi si tratterebbe di una perdita importante difficile da rimpiazzare. A dieci giorni dall’inizio della Serie A ci sono i margini per recuperare a pieno regime l’attaccante.