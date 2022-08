Verso Milan-Udinese, Pioli ha scelto la punta titolare: la probabile formazione

Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato di Serie A, con il primo match che vedrà scendere in campo i campioni in carica del Milan contro l’Udinese domani alle 18:30 a San Siro.

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli, deciso più che mai a portare a casa i primi tre punti stagionali per continuare il trend positivo delle ultime amichevoli disputate dal Diavolo.

In porta confermatissimo Mike Maignan, fresco di nomination (insieme a Rafael Leao) per il Pallone d’Oro e per il trofeo Yashin. In difesa si riparte dal blocco che ha blindato la porta rossonera nello scorso finale di campionato: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Simon Kjaer, rientrato dopo il lungo infortunio, partirà dalla panchina.

Milan-Udinese, probabile formazione, Rebic

A centrocampo, complice l’assenza per infortunio di Sandro Tonali, ci sarà Rade Krunic al fianco di Ismael Bennacer. Sulla trequarti spazio alla velocità di Rafael Leao sulla fascia sinistra, mentre sulla destra potrebbe spuntarla Junior Messias, reduce da un precampionato ad altissimi livelli.

Ad agire dietro la punta ci sarà Brahim Diaz, con Charles De Ketelaere e Yacine Adli pronti a subentrare a partita in corso. In attacco tornano a disposizione sia Divock Origi che Olivier Giroud, i quali, però, partiranno dalla panchina, con Ante Rebic in campo dal 1′.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.